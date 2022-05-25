"Смелость – защищать честь Украины на футбольном поле. Продолжать борьбу через боль.

Малиновский: Игроки сборной Украины понимают всю ответственность матча с Шотландией

Рисковать телом и быть несгибаемым духом. Защищать свое в воротах, на поле и за его пределами. Быть украинским футболистом по зову сердца, а не по месту рождения. Смелость – скандировать "Украина" во весь голос и сердце", – написал Степаненко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом.

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