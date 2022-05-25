"В хорошем настроении. Давно не собиралась сборная, еще и сейчас столь трудный момент.

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Все понимают, как важно хорошо подготовиться и достойно представить Украину на международной арене. Конечно, попробуем попасть на чемпионат мира", – сказал Малиновский в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом.

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