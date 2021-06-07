"Победа – это всегда хорошо. Провели хороший матч. Думаю, выполнили установку. Играли на эмоциях, было много комбинаций, забили красивые мячи, но много и не забили. С хорошим настроением готовимся дальше.

Украина – Кипр – 4:0 – видео голов и обзор матча

Удаление у соперников? Не хотелось, чтобы в товарищеских матчах команда, которая нам и так по зубам, облегчала нам задачу. Было важно играть в темпе. А когда у соперника на одного игрока меньше и ты владеешь тотальным преимуществом, то это немного расслабляет. Ты выполняешь не такой объем работы. В плане нагрузки было бы лучше, если бы Кипр остался в полном составе.

Есть ли у нашей молодежи мандраж перед Евро? Все ребята, не считая нескольких игроков, уже много сыграли за сборную и постоянно выступают в своих клубах. Думаю, что они будут готовы. Если потребуется, поможем", – рассказал Степаненко в эфире ТК Футбол.

Уже завтра "сине-желтые" отправятся в Бухарест. Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

Украина разбила Кипр в последнем матче перед стартом на Евро-2020 – дубли, пенальти и эффектная игра в большинстве