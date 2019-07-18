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Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках – игрок получил нелепый срок дисквалификации

17:39 105 Читати українською
Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках – игрок получил нелепый срок дисквалификации
Даниэль Старридж / Ливерпуль

Английский нападающий Даниэль Старридж отстранен от футбола на 6 недель.

Экс-игрок Ливерпуля признан виновным в том, что в 2018 году предоставил своему брату инсайдерскую информацию о своем потенциальном переходе в Севилью и попросил его сделать ставку на это событие.

Старридж может продолжить карьеру в Италии

За это нарушение Старридж отстранен от футбольной деятельности на 6 недель, 4 из которых – условно, а также оштрафован на 75 тысяч фунтов.

Таким образом, нападающий, который сейчас находится без клуба, сможет вернуться в футбол до 31 июля, если снова не повторит махинацию со ставками.

Напомним, что в 2017 году бывший капитан Манчестер Сити Джоуи Бартон был дисквалифицирован на 18 месяцев за 1260 ставок на футбол.

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Даниэль Старридж Даниэль Старридж Англия
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