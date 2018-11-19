Стало известно, с кем сборная Украины точно не сыграет в квалификации Евро-2020

Сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевке отборочного цикла Евро-2020.

Стали известны все сборные, которые попали во вторую корзину жеребьевке отборочного цикла Евро-2020 в соответствии с рейтингом УЕФА. Среди них и новоиспеченный участник дивизиона А Лиги наций сборная Украины.

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Вместе с "желто-синими" во второй корзине будут сеяны Россия, Исландия, Босния и Герцеговина, Швеция, Дания, Австрия и Уэльс.

В первую корзину попадают 10 лучших сборных дивизиона А, во вторую – 2 худших и 8 лучших команд дивизиона В.

Жеребьевка квалификации Евро-2020 состоится 2 декабря.

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