Стало відомо, з ким збірна України точно не зіграє в кваліфікації Євро-2020

Збірна України потрапила у другий кошик при жеребкуванні відбіркового циклу Євро-2020.

Стали відомі всі збірні, які потрапили в другий кошик до жеребкування відбіркового циклу Євро-2020 відповідно з рейтингом УЄФА. Серед них і новоспечений учасник дивізіону А Ліги націй збірна України.

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Разом з "жовто-синіми" у другому кошику будуть сіяні Росія, Ісландія, Боснія та Герцеговина, Швеція, Данія, Австрія та Уельс.

До першого кошика потрапляють 10 найкращих збірних дивізіону А, до другого – 2 найгірших та 8 найкращих команд дивізіону В.

Жеребкування кваліфікації Євро-2020 відбудеться 2 грудня.

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