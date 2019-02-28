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"Стадионы в Италии хуже, чем в Габоне", – Инфантино раскритиковал итальянские арены

07:30 3 Читати українською
"Стадионы в Италии хуже, чем в Габоне", – Инфантино раскритиковал итальянские арены
Стадио Карло Кастеллани / The Stadium Guide

Президент ФИФА Джанни Инфантино откровенно раскритиковал ситуацию со стадионами в Италии.

"Ситуация со стадионами в Италии не поддается логике. В этой стране огромная страсть и богатая культура футбола.

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Тем не менее на сегодня Италия отстает от Габона, который принял прошедший Кубок Африки, когда речь заходит о стадионах.

Странно, что только Ювентус и Удинезе имеют собственные арены. Стадион – это не только траты, но и прежде всего инвестиция", – цитирует Инфантино Football Italia.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус ФИФА Джанни Инфантино Удинезе Удинезе
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