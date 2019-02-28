"Стадіони в Італії гірші, ніж у Габоні", – Інфантіно розкритикував італійські арени

Англія — 27 лют 7677
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"Усі мають вчитись в Алекса, дякую йому": Зінченко став ідеалом Гвардіоли і може зберегти Ман Сіті 50 мільйонів – MEN
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Манчестер Сіті – Вест Хем: Зінченко вийде в стартовому складіАнглія — 27 лют 1684
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Реал – Барселона: Мессі проти прокляття супермена, в яке складно повіритиІспанія — 27 лют 4923
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"Раніше мені казали, що граю, як Мессі". Манор Соломон – про армію Ізраїлю та вибір на користь Шахтаря, а не Ман СітіІнтерв’ю — 27 лют 2992
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Пятов провів 300-й матч в УПЛУкраїна — 27 лют 172