"Стадіони в Італії гірші, ніж у Габоні", – Інфантіно розкритикував італійські арени

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відверто розкритикував ситуацію зі стадіонами в Італії.

"Ситуація зі стадіонами в Італії не піддається логіці. У цій країні величезна пристрасть і багата культура футболу.

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Проте на сьогодні Італія відстає від Габону, який прийняв минулий Кубок Африки, коли мова заходить про стадіони.

Дивно, що тільки Ювентус і Удінезе мають власні арени. Стадіон – це не тільки витрати, але і перш за все інвестиція", – цитує Інфантіно Football Italia.

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