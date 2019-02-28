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"Стадіони в Італії гірші, ніж у Габоні", – Інфантіно розкритикував італійські арени

07:30 445 Читать на русском
"Стадіони в Італії гірші, ніж у Габоні", – Інфантіно розкритикував італійські арени
Стадіо Карло Кастеллані / The Stadium Guide

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відверто розкритикував ситуацію зі стадіонами в Італії.

"Ситуація зі стадіонами в Італії не піддається логіці. У цій країні величезна пристрасть і багата культура футболу.

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Проте на сьогодні Італія відстає від Габону, який прийняв минулий Кубок Африки, коли мова заходить про стадіони.

Дивно, що тільки Ювентус і Удінезе мають власні арени. Стадіон – це не тільки витрати, але і перш за все інвестиція", – цитує Інфантіно Football Italia.

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Теги
Італія Ювентус Ювентус ФІФА Джанні Інфантіно Удінезе Удінезе
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