Награда от ФИФА лучшему игроку встречи США – Уэльс досталась Гарету Бейлу, который заработал и реализовал пенальти на последних минутах. Звезда в послематчевом комментарии объяснил, как удалось изменить ход игры.

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"Честно говоря, первый тайм не был хорошим. США играли очень хорошо, мы же играли плохо. Но отличная речь тренера в перерыве все изменила. Ребята вышли на поле сразиться и переломили ход матча. Мы показали характер, как и на Евро. Теперь двигаемся дальше.

Сомневался ли я по поводу выполнения пенальти? Никаких сомнений у меня не было, пенальти в любом случае должен был исполнять я. Чувствовал, что я должен выйти вперед и сделать это. Очень рад, что забил. Во втором тайме мы сыграли фантастически, потому у нас много уверенности. Должны сражаться за свою страну, как всегда. Мы идем дальше", – приводит слова Бейла официальный сайт ФИФА.

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