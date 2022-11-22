Нагорода від ФІФА найкращому гравцю зустрічі США – Уельс дісталась Гарету Бейлу, який заробив та реалізував пенальті на останніх хвилинах. Зірка в післяматчевому коментарі пояснив, як вдалось змінити хід гри.

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"Чесно кажучи, перший тайм не був хорошим. США грали дуже добре, ми ж грали погано. Але чудова промова тренера у перерві все змінила. Хлопці вийшли на поле битись і переломили хід матчу. Ми показали характер, як і на Євро. Тепер рухаємось далі.

Чи сумнівався я з приводу виконання пенальті? Ніяких сумнівів у мене не було, пенальті в будь-якому випадку мав виконувати я. Відчував, що я маю вийти вперед і зробити це. Дуже радий, що забив. В другому таймі ми зіграли фантастично, тому у нас багато впевненості. Маємо битись за свою країну, як і завжди. Ми йдемо далі", – наводить слова Бейла офіційний сайт ФІФА.

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