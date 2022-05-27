"Я найду способ передать письмо Ильи. Ребенку, столько прошедшему, нельзя отказать в просьбе. И я выполню эту миссию. Семья, принявшая потерявшего своих родителей мальчика – большие молодцы. Они практически дали ребенку новую жизнь. Огромное им спасибо за это! Я сегодня пережил эмоции, которые не передать словами.

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Хочу сказать, что мы будем рядом с этой семьей, и будем помогать ей, будем помогать всем, кто в этом нуждается. И сегодня так должно быть – все должны поддерживать друг друга. Дай Бог всем нам сил выдержать это, победить и вернуться к нашей привычной жизни", – поделился Срна в комментарии официальному сайту Шахтера.

Отметим, что мальчик Илья во время войны потерял обоих родителей. Пока его усыновила семья из Славянска. Парень написал трогательное письмо в адрес Бориса Джонсона:

"Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорее закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хотел бы, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Присылаю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас.

Илья, 6 лет".

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