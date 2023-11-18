Армения и Уэльс сыграли вничью (1:1) в 9 туре отборочных матчей на Евро-2024. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Обеим командам была нужна победа, чтобы улучшить свое турнирное положение и сохранить шансы на борьбу за путевку на Евро-2024.

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Армяне открыли счет уже на пятой минуте. Классным дальним ударом положил мяч в ворота Селараян. Впрочем, еще до перерыва команда Петракова пропустила. Защитник Тикнизян подставил свою команду, срезав в свои ворота. Уэльс имеет 11 баллов и находится на третьей строчке. Армения занимает четвертое место с 8 баллами.

Стоит отметить, что команда Петракова не побеждает пять матчей подряд. Армения сыграла вничью с Турцией (1:1), проиграла Хорватии (0:1) и Латвии (0:2) в матчах отбора Евро-2024, а также уступила в товарищеской встрече Северной Македонии (1:3).