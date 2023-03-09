Спортинг Лиссабон принимает Арсенал в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/23. Стартовые составы узнайте в этой новости.

Александр Зинченко уже давно восстановился от повреждения, поэтому тренерский штаб использует его на максимум. Исключением не стала и дуэль против Спортинга. 26-летний украинец впервые в карьере выйдет в старте на поединок второго по престижности евротурнира.

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В общей сложности Микель Артета выпустил почти основной состав. Отметить стоит присутствие на воротах Мэтта Тернера вместо Арона Ремсдейла и дебют за первую команду "канониров" Якуба Кивиора, который зимой перебрался из Специи. Тренер Спортинга ответил мощной стартовой одиннадцаткой.

Дуэль на Эштадиу Жозе Алвеладе начнется в 19:45 по киевскому времени. Ответный матч состоится 16 марта – ровно через неделю.

Стартовые составы команд

Арсенал: Тернер – Кивиор, Салиба, Уайт – Зинченко, Джака, Жоржинью, Нелсон – Вийера, Сака, Мартинелли

???????? ️



?Turner between the sticks

Kiwior makes his debut

️ Martinelli in attack



Let's do this - together! pic.twitter.com/3caK8GbWbB — Arsenal (@Arsenal) March 9, 2023

Спортинг : Адан – Инасиу, Коатес, Сен-Жюст – Рейс, Морита, Педру, Эсгаю – Тринкау Паулинью, Эдвардс