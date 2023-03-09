Олександр Зінченко вже давно відновився від пошкодження, тож тренерський штаб використовує його на максимум. Винятком не стала і дуель проти Спортінга. 26-річний українець вперше у кар'єрі вийде у старті на поєдинок другого за престижністю євротурніру.

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Загалом Мікель Артета випустив майже основний склад. Відзначити варто присутність на воротах Метта Тернера замість Арона Ремсдейла та дебют Якуба Ківіора, який взимку перебрався зі Спеції, за першу команду "канонірів". Тренер Спортінга відповів потужною стартовою одинадцяткою.

Дуель на Ештадіу Жозе Алвеладе розпочалась о 19:45 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 16 березня – рівно за тиждень.

Стартові склади команд

Арсенал: Тернер – Ківіор, Саліба, Вайт– Зінченко, Джака, Жоржінью, Нелсон – Війєра, Сака, Мартінеллі

???????? ️



?Turner between the sticks

Kiwior makes his debut

️ Martinelli in attack



Let's do this - together! pic.twitter.com/3caK8GbWbB — Arsenal (@Arsenal) March 9, 2023

Спортінг: Адан – Інасіу, Коатес, Сен-Жюст – Рейс, Моріта, Педру, Есгаю – Трінкау Паулінью, Едвардс