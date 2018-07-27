Спортинг хочет отсудить у Атлетико 100 млн евро за Мартинша

Лиссабонский Спортинг требует компенсацию у мадридского Атлетико за подписание Желсона Мартинша.

Португальский нападающий перешел в Атлетико как свободный агент и подписал контракт на 5 лет.

Атлетико объявил о трансфере Желсона Мартинша

Руководство Спортинга заявило, что у Мартинша не было причин самостоятельно разрывать контракт с португальским клубом и требует от мадридского клуба компенсации в 100 млн евро, сообщает издание AS.

Для решения этого вопроса Спортинг подал жалобу в ФИФА.

Напомним, Желсон Мартинш является воспитанником лиссабонского клуба. В прошлом сезоне в составе Спортинга он сыграл 52 матча, в которых забил 13 голов.

Барселона тратит больше всех в мире: почему каталонцам грозит репутация "мешка"