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Спасительный гол Бланко Лещука и невероятное невезение Селезнева в поединке со Спортингом – видео голов и обзор матча

09:55 8 Читати українською
Спасительный гол Бланко Лещука и невероятное невезение Селезнева в поединке со Спортингом – видео голов и обзор матча
Бланко Лещук атакует / твиттер Малаги

Малага в матче 32-го тура испанской Сегунды ушла от поражения хихонскому Спортингу. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Испания. Сегунда, 32 тур

Малага – Спортинг – 1:1

Голы: Бланко Лещук, 83 – Джурджевич, 20 (пен.)

Удаления: Гонсалес, 72 – Перес, 66

Малага с Селезневым благодаря голу Бланко-Лещука вырвала ничью со Спортингом

Хозяева поля пропустили еще в первом тайме, когда Джурджевич уверенно реализовал пенальти. В дальнейшем же преимуществом тоже владели игроки Спортинга и несколько раз могли удвоить свое преимущество. Однако, финал поединка оказался удачным для Малаги.

"Анчоусы" стараниями тарана Густаво Бланко Лещука, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, сначала сравняли счет. А потом украинский форвард Евгений Селезнев имел возможность вырвать победу, но его классный удар со второго этажа кипер каким-то чудом сумел парировать.

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