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Рятівний гол Бланко Лещука та неймовірне невезіння Селезньова в поєдинку зі Спортінгом – відео голів та огляд матчу

09:55 428 Читать на русском
Рятівний гол Бланко Лещука та неймовірне невезіння Селезньова в поєдинку зі Спортінгом – відео голів та огляд матчу
Бланко Лещук атакує / твіттер Малаги

Малага в матчі 32-го туру іспанської Сегунди врятувалася від поразки хіхонському Спортінгу. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Іспанія. Сегунда, 32 тур

Малага – Спортінг – 1:1

Голи: Бланко Лещук, 83 – Джурджевіч, 20 (пен.)

Вилучення: Гонсалес, 72 – Перес, 66

Малага з Селезньовим завдяки голу Бланко Лещука вирвала нічию зі Спортінгом

Господарі поля пропустили ще в першому таймі, коли Джурджевіч впевнено реалізував пенальті. Надалі ж перевагою володіли теж гравці Спортінга й кілька разів могли подвоїти власну перевагу. Проте, фінал поєдинку виявився вдалим для Малаги.

"Анчоуси" стараннями тарану Густаво Бланко Лещука, права на якого належать донецькому Шахтарю, спочатку зрівняли рахунок. А потім український форвард Євген Селезньов мав нагоду вирвати перемогу, та його класний удар із другого поверху кіпер якимось дивом зумів парирувати.

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