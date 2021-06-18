Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, что болельщики писали игрокам в соцсетях после победы над Северной Македонией в матче 2 тура Евро-2020.

"Сейчас очень много поддержки, приятных слов. Но некоторым футболистам пишут такое, что, мне кажется, здоровому человеку на ум не придет. Не хочу называть примеры. После Нидерландов одному из наших футболистов написали такую чушь, что здоровому человеку точно не придет в голову.

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Когда все более или менее нормально, неплохо идет – никто ничего плохого не напишет. Сейчас в инстаграме популярные такие сообщения: Спасибо за победу. Я на вас поставил 50 грн", – сказал Сергей Сидорчук для официального канала УАФ на YouTube.

Напомним, в последнем туре "сине-желтые" встретятся с Австрией. Сейчас у команд по 3 очка, но Украина имеет преимущество по дополнительным показателям, поэтому заняла второе место в турнирной таблице.

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