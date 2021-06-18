"Смотрели матч Нидерландов и Австрии. Приехали после своей встречи (о матче с Северной Македонией – прим."Футбол 24"), поужинали, как раз успели. Собрались все в одной комнате, но людей было не много. Болели за Нидерланды, чтобы они побольше забили, чтобы нам немного легче было.

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Матч с Австрией имеет решающее значение. Все смотрели расклады и примерно знают, на какие команды можем попасть. В плей-офф уже не будет слабых команд, неважно, из какого места выходишь – второго или третьего.

Нужно держать хвост топориком. Чтобы нам было легче, не нужно делать из победы над Северной Македонией что-то невероятное, возвышать ее. Нужно оставаться на земле. Минимальное задание мы уже выполнили, но всегда хочется забраться как можно выше. Тем более, что мы там (в плей-офф Чемпионата Европы – прим. "Футбол 24") ни разу в истории не были", – сказал Сергей Сидорчук для официального канала УАФ на YouTube.

Напомним, в последнем туре "сине-желтые" встретятся с Австрией. Сейчас у команд по 3 очка, но Украина имеет преимущество по дополнительным показателям, поэтому заняла второе место в турнирной таблице.

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