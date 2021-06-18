Украинский голкипер Реала Андрей Лунин сказал приятные слова Серхио Рамосу, который покидает Мадрид после 16 лет в клубе.

"Спасибо, кэп. Для меня было честью и гордостью работать с тобой.

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Ты – замечательный пример как на поле, так и за его пределами. Удачи на новом этапе. Все будет хорошо", – обратился Лунин к Рамосу в своем Instagram.

Заметим, за 16 лет в мадридском гранде Серхио провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. Вместе с "бланкос" испанец завоевал аж 23 трофея.

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