"Пришло время одного из самых трудных решений в моей жизни. Пришло время прощаться с Реалом. Я оказался здесь благодаря своему отцу (тут Рамос расплакался – 8:30 на видео).

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Сейчас невозможно избежать волнения. Я бы хотел попрощаться на нашем стадионе, на Сантьяго Бернабеу. Благодаря Реалу я всегда буду нести вас в своем сердце. Завершается прекрасный период – уникальный в моей жизни. Но в то же время начинается новый этап. Я хочу показывать свой лучший уровень еще в течение многих лет и иметь возможность добавить очередной титул в свою биографию. Это больше, чем прощание. Мы всегда можем увидеться еще раз, ведь я могу вернуться... Большое спасибо", – заявил Рамос на конференции.

Добавим, что за 16 лет в мадридском гранде защитник провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. Вместе с "бланкос" он добыл 23 трофея.

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