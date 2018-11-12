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Спартак объявил о приходе Кононова оригинальным видео – в него попал и стадион Украина

16:02 219 Читати українською
Спартак объявил о приходе Кононова оригинальным видео – в него попал и стадион Украина
Олег Кононов на стадионе Украина / фото: ФК Карпаты

Спартак креативно подошел к объявлению Олега Кононова новым главным тренером команды.

При объявлении Олега Кононова новым главным тренером Спартака московский клуб выложил в своем Twitter специальный видеоролик.

В видео поочередно появляются арены команд, которые на протяжении своей карьеры возглавлял 52-летний специалист: Карпаты, Севастополь, Кубань, Терек (ныне – Ахмат), Арсенал Тула и Спартак. Первым в видео показан стадион Украина, на котором Карпаты выступали во времена Кононова (2008-2011).

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Напомним, сегодня Олег Кононов стал новым главным тренером Спартака. Экс-тренер Динамо Рауль Рианчо, который исполнял обязанности наставника, покинул клуб. Контракт Кононова рассчитан до конца сезона 2019/20.

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