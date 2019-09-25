"Созвонились с Марадоной – он меня поблагодарил". Игорь Беланов – как получить "Золотой мяч" и не забить пенальти

"Футбол 24" рассказывает о знаменитом форварде Динамо 80-х – он стал вторым украинцем, которому покорился самый престижный индивидуальный трофей. Сегодня Игорю Беланову исполнилось 59 лет.

Игорь Беланов был стремительным, взрывным футболистом. Вихрем врывался в штрафную соперника и заканчивал проход пушечным ударом. Аналогичный маневр происходил в его карьере. В 1985 году стал игроком киевского Динамо, дебютировал в сборной СССР, а уже по итогам 1986-го поднял над головой "Золотой мяч".

Больше всего баллов уроженцу Одессы принес триумф Динамо в Кубке Кубков, а также выступление сборной Союза на Кубке мира в Мексике, где Беланов забил 4 гола, в том числе три из них – в ворота Бельгии, когда команду Лобановского остановил только главный арбитр Фредрикссон.

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В голосовании France Football Беланов набрал 84 очка, на целых 22 пункта опередив главного конкурента – форварда сборной Англии Гари Линекера, а также испанца Эмилио Бутрагеньо, который замкнул почетную тройку. Кстати, кроме нового футбольного короля засветились еще два "динамовца": Павел Яковенко получил 3 очка, а Александр Заваров с 20 пунктами финишировал на высоком 6-м месте.

"Мне сообщили где-то за месяц до обнародования итогов, – вспоминает Игорь Беланов. – Проводил отпуск в Одессе, когда позвонил Авдей Пеналов – человек, который работал в Динамо и одновременно на France Football. Он сказал: "Поздравляю! Ты стал обладателем "Золотого мяча"!"

Награда нашла своего героя 18 марта 1987 года. Беланову вручили "Золотой мяч" перед стартом четвертьфинального матча Кубка чемпионов между Динамо и Бешикташем. Свидетелями особого события стали переполненные трибуны 100-тысячника "Республиканского". Киевляне еще в первом матче решили судьбу путевки в полуфинал, разгромив турок – 5:0. Дома Динамо забило еще дважды – отличились Блохин и Евтушенко. В конце поединка красивую точку мог поставить новый обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов. Михайличенко заработал для него пенальти, однако эмоции от предматчевой церемонии так и не отпустили форварда – он мощно зарядил в перекладину.

Интересно, что журналисты France Football, которые прибыли в Киев, выразили желание побывать у Беланова дома. Для яркого репортажа им не хватало деталей о том, как поживает звезда советского футбола за пределами стадиона. Но Игорь в квартиру их впустил.

"В квартире шел ремонт, – рассказывал Беланов много лет спустя. – Вести их в служебную квартиру не видел смысла. А общались и фотографировались мы в красивых местах. В Киево-Печерской лавре, на фоне киевских церквей. Ребята из France Football приезжали и потом, уже в Одессу. Они готовили книгу обо всех обладателях "Золотого мяча". Мне сказали, что прием у Беланова был лучшим из всех обладателей трофея. Вы же знаете, как встречают в Одессе! Мы и в бане парились, и на рыбалку ездили на Днестр. Ловили карпа и судака. А на море – бычков. Разве что акулу-катрана так и не удалось поймать".

Свою реликвию Беланов длительное время хранил в банке: "Дома – опасно". Однако теперь прописка "Золотого мяча" изменилась. Геннадий Перепаденко, экс-хавбек Черноморца и московского Спартака, товарищ Игоря Ивановича, признался, что он отдал свой трофей в музей киевского Динамо.

В прошлом году France Football проводил интересный опрос: "Кто, по вашему мнению, был достоин "Золотого мяча", но не получил его?" По итогам 1986-го респонденты вывели на первое место Диего Марадону.

"Хорошо, что отдавать приз пришлось Марадоне, а не кому-то другому, – посмеялся Беланов. – Мы с Диего созвонились, он поблагодарил за "Золотой мяч". А если серьезно, меня эта информация прилично порадовала. Видимо, накануне Нового года кому-то захотелось пошутить. Но я одессит, и с чувством юмора у меня все в порядке".

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