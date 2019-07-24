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Совет ПФЛ окончательно определила клуб, который заменит Арсенал-Киев в Первой Лиге, – СМИ

13:32 51 Читати українською
Совет ПФЛ окончательно определила клуб, который заменит Арсенал-Киев в Первой Лиге, – СМИ
МФК Металург

ПФЛ утвердила снятие Арсенала-Киев из Первой лиги сезона 2019/20.

Столичный клуб в Первой лиге заменит запорожский Металлург. Во второй лиге останутся две группы по 11 команд, сообщает Sport Arena.

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Кроме Металлурга, на повышение в классе претендовало Полесье. Директор житомирского клуба даже заявил, что запорожцев "за уши тянут" в Первую лигу.

Напомним, Металлург по итогам прошлого сезона уступил в переходных матчах за право играть в Первой лиге Агробизнесу.

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