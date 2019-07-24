Совет ПФЛ окончательно определила клуб, который заменит Арсенал-Киев в Первой Лиге, – СМИ

Германия — 13:12 117
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Бавария готовит "бомбу": Сане держит в напряжении, на горизонте Бекхэм и минус 100 млн, получены положительные сигналы
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Динамо – Шахтер: стало известно, кто будет обслуживать матч за Суперкубок УкраиныСуперкубок Украины — 12:50 99
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Бавария – Милан: активный прессинг Мюнхена, Ковач доволен экспериментами, досадная травма лучшего из "россонери"Мир — 09:04 291
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Барселона – Челси: Гризманн готов сиять, де Йонг безупречен, а замена Азара и новые Лэмпард с Хави блестящиеЛига чемпионов — 23 июль 3838