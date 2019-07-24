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Рада ПФЛ остаточно визначила клуб, який замінить Арсенал-Київ у Першій Лізі, – ЗМІ

13:32 468 Читать на русском
Рада ПФЛ остаточно визначила клуб, який замінить Арсенал-Київ у Першій Лізі, – ЗМІ
МФК Металург

ПФЛ затвердила зняття Арсенала-Київ з Першої ліги сезону 2019/20.

Столичний клуб в Першій лізі замінить запорізький Металург. У Другій лізі залишаться дві групи по 11 команд, повідомляє Sport Arena.

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Крім Металурга, на підвищення в класі претендувало Полісся. Директор житомирського клубу навіть заявив, що запоріжців "за вуха тягнуть" в Першу лігу.

Нагадаємо, Металург за підсумками минулого сезону поступився в перехідних матчах за право грати у Першій лізі Агробізнесу.

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