Соучек признался, в чем игроки сборной Чехии черпают мотивацию на спарринг с Украиной
09:49 - Читати українською
Капитан сборной Чехии Томаш Соучек пообещал серьезно отнестись к товарищескому матчу против Украины.
"Да, это товарищеский матч, но готовимся, как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.
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И вообще для каждого вызванного на матч – большая честь играть за Чехию. Поэтому к встрече с Украиной подходим очень серьезно", – сказал Соучек в эфире Футбол NEWS.
К слову, товарищеский матч Чехия – Украина состоится уже сегодня, 8 сентября. Стартовый свисток на Доосан Арене в Пльзене прозвучит в 21:45. В своих группах отбора обе команды занимают второе место, но рискуют его потерять, поскольку конкуренты сыграли меньше матчей.
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