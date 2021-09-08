"Да, это товарищеский матч, но готовимся, как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.

Чехия довызвала голкипера Манчестер Юнайтед на матч с Украиной

И вообще для каждого вызванного на матч – большая честь играть за Чехию. Поэтому к встрече с Украиной подходим очень серьезно", – сказал Соучек в эфире Футбол NEWS.

К слову, товарищеский матч Чехия – Украина состоится уже сегодня, 8 сентября. Стартовый свисток на Доосан Арене в Пльзене прозвучит в 21:45. В своих группах отбора обе команды занимают второе место, но рискуют его потерять, поскольку конкуренты сыграли меньше матчей.

Чехия – Украина: анонс товарищеского матча