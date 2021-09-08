"Так, це товариський матч, але готуємося, як до офіційної зустрічі. На нас чекає складний суперник.

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Та й взагалі для кожного викликаного на матч – велика честь грати за Чехію. Тому до зустрічі з Україною підходимо дуже серйозно", – сказав Соучек в ефірі Футбол NEWS.

До слова, товариський матч Чехія – Україна відбудеться вже сьогодні, 8 вересня. Стартовий свисток на Доосан Арені в Пльзені пролунає о 21:45. У своїх групах відбору обидві команди посідають друге місце, але ризикують його втратити, оскільки конкуренти зіграли менше матчів.

Чехія – Україна: анонс товариського матчу