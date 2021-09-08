Соучек зізнався, звідки гравці збірної Чехії черпають мотивацію на спаринг з Україною
09:48 - Читать на русском
Капітан збірної Чехії Томаш Соучек пообіцяв серйозно поставитися до товариського матчу проти України.
"Так, це товариський матч, але готуємося, як до офіційної зустрічі. На нас чекає складний суперник.
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Та й взагалі для кожного викликаного на матч – велика честь грати за Чехію. Тому до зустрічі з Україною підходимо дуже серйозно", – сказав Соучек в ефірі Футбол NEWS.
До слова, товариський матч Чехія – Україна відбудеться вже сьогодні, 8 вересня. Стартовий свисток на Доосан Арені в Пльзені пролунає о 21:45. У своїх групах відбору обидві команди посідають друге місце, але ризикують його втратити, оскільки конкуренти зіграли менше матчів.
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