Сентябрьский цикл сборной Украины подходит к концу. В официальных матчах наша национальная команда сыграла два похожих и при этом кардинально разных по содержанию поединка, расписав ничьи с Казахстаном и Францией – за этот период новый тренерский штаб получил очень важную информацию о своих подопечных, а мы получили ясную картину трансформаций, которые проводит Александр Петраков. Теперь настала очередь проверить резервистов в товарищеской встрече с четвертьфиналистом Евро-2020.

Чехия – Украина: прогноз на матч

Александр Васильевич приехал в Плзень без целой группы лидеров. После матча с Францией лагерь сборной покинули Пятов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Сидорчук, Цыганков, Забарный, Харатин и Малиновский, а вместо них довызвали Коноплю, Булецу и Кочергина. Это решение выглядит довольно неоднозначным: с одной стороны, масштабная ротация состава в "товарняке" необходима, но есть и другой аспект – основе нужно сыграться в новой игровой модели, ведь в октябре Украина проведёт ключевые матчи отбора ЧМ-2022. Вероятно, Петраков настолько верит в своих главных исполнителей, что готов отказаться от них в спаррингах.

Очень интересно посмотреть, как теперь сыграет Украина. В первых двух поединках "сине-жёлтые" работали в схеме 3-4-2-1, в которой не нашлось места Малиновскому – Руслан дважды остался в запасе и даже обиделся на тренера. Буяльский на позиции инсайда тоже "не зашёл", ведь в структуре Александра Петракова он не имеет позиционной свободы. Вообще, акценты в игре нашей сборной сместились на фланги, а сам футбол стал вертикальным. От владения коллектив не отказывается, но теперь оно является лишь инструментом, а не системой.

Усиление Кочергиным и Коноплей полностью соответствует тренду на вертикализацию игры. Новому тренерскому штабу нужны футболисты, способные бежать вперед на высокой скорости, качественно обыгрывать на дриблинге и быстро продвигать мяч вперёд. Впрочем, существует вопрос, продолжит ли Украина использовать схему 3-4-2-1, ведь в Чехию приехало всего три центрбека. Да и в принципе "товарняк" нужен для экспериментов.

Основное беспокойство в футболе нашей сборной вызывает способность играть против эшелонированной обороны. Поединок в Казахстане показал, что у "сине-жёлтых" есть инструменты для взлома "автобусов", однако здесь появляется ещё один недостаток – Украина достаточно сырая в деталях. Общая модель выглядит интересно и правильно, но при более тщательном взгляде в глаза бросается большое количество мелких ошибок или недоработок.

Например, в начале второго тайма с французами украинцы резко захотели выходить вперёд через длинные передачи от Забарного и Кривцова, хотя в клубе им этого не позволяют – в итоге, после ошибки Ильи при диагонали мы получили голевую атаку. Голкипера выключили из розыгрыша мяча, Буяльского в Казахстане использовали неэффективно, а качество работы в единоборствах просело. Как следствие, наша сборная пока не способна провести два равных тайма.

Это только мелкие детали, которые вполне можно отредактировать со временем, но его у нас очень мало. Тем более странной выглядит идея отказаться от основных футболистов уже сейчас. В любом случае, ответственность будет нести Петраков, у которого есть месяц на подведение итогов.

Соперник у нашей сборной подобрался интересный. Чехия на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, причём на своём пути коллектив эффектно вынес Нидерланды и достойно сыграл против Дании. Ключевой особенностью команды Ярослава Шилгавы стал радикальный персональный прессинг по всему полю – Украина с такими оппонентами имеет серьёзные проблемы. В частности, стоит упомянуть поражение от Австрии. Под руководством Александра Петракова украинцы пытались ломать "автобус" или же садились в него, но сегодня предстоит сыграть иначе.

Впрочем, матчи чехов имеют открытый характер, а это уже существенный плюс для Украины. Петраков – специалист по игре на встречных курсах, а довызванные новички привыкли к подобному футболу в своих клубах. Кроме того, осенняя "народная команда" выглядит не так грозно, как летом – четвертьфиналист Евро-2020 с горем пополам победил белорусов (1:0) и потерпел поражения от Бельгии (0:3). К тому же, сегодня у хозяев не сыграют Шик, Боржил, Масопуст, Янкто, Зима, Брабец, Вацлик и Дарида, а участие Каласа остаётся под вопросом. То есть, выпало большинство основных футболистов.

Ориентировочные составы на матч Чехия – Украина

Чехия: Штанек – Гавел, Каша, Холеш, Матею – Садилек, Крал – Визнер, Барак, Змргал – Выдра

Украина: Бойко – Качараба, Кривцов, Сирота – Конопля, Шапаренко, Зинченко, Корниенко – Ярмоленко, Кочергин – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Украинские болельщики уже давно не видели побед своей сборной. После разгрома от Англии в четвертьфинале Евро-2020 "сине-жёлтые" расписали ничью с Казахстаном и Францией, а безвыигрышная серия в отборе к ЧМ-2022 составляет уже пять матчей. Это – слишком много. Данный факт понимают и сами футболисты, поэтому сегодня команда будет играть на максимум.

Если бы в соперниках была основа Чехии в июльской форме, то за Украину было бы страшно, но сейчас Ярослав Шилгавы вынужден выставить резерв. Он не будет качественно прессинговать, а без прессинга "народная команда" превращается в довольно убогий коллектив – на Евро-2020 чехи имели одни из самых низких статистических показателей по атакующей работе, редко отдавая проникающие передачи, имея невысокий xG и мало обыгрывая на дриблинге. Плана "Б" у "пивоваров" нет, а вот Украина давно славится своей гибкостью.

Высокая мотивация, игра против резервистов и тактическое разнообразие должны принести "сине-жёлтым" победу. Хотя легко не будет – всё же, наш состав тоже ослаблен.

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