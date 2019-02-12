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Сотрудник телеканала "Футбол" нуждается в помощи

12 февраля 13:32 372 Читати українською
Сотрудник телеканала "Футбол" нуждается в помощи
Андрей Пивнюк / ТК Футбол

У главного режиссера телеканалов "Футбол 1/2" Андрея Пивнюка диагностировали рак костного мозга.

На данный момент планируется провести от 4 до 6 курсов химиотерапии. Телеканалы "Футбол" решили организовать сбор средств, чтобы помочь Андрею.

Реквизиты, по которым можно перечислить средства:

ПУМБ

МФО: 334851
Счет: 26207111634088
Получатель: Андрей Александрович Пивнюк

ПриватБанк

Номер Карты:
ПриватБанк 4149439005967405

МФО банка: 305299
ЕГРПОУ (або ОКПО): 14360570
Счет получателя: 29244825509100

Назначение платежа:
пополнение текущего счёта 4149439005967405

Общими усилиями мы поможем Андрею!

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