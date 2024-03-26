В марте в Олимпийском доме состоялась встреча членов "Национальной платформы добропорядочности спорта" с представителями Федерации бадминтона Украины. Мероприятие посвятили вопросам развития честного спорта и противодействия коррупции в спортивных соревнованиях.

Ключевыми темами, которые в течение события обсуждали специалисты Минмолодьспорта, НОК Украины и Федерации бадминтона Украины, стали риски и проблемы манипуляций в спортивных соревнованиях национального и международного уровня, а также действия МОК и НОК Украины по их предотвращению.

Сотрудники Федерации также поделились своим опытом внедрения лучших мировых практик в обеспечении чистоты спорта, а представители "Платформы добропорядочности спорта" подробно рассказали о деятельности платформы и имеющихся механизмах оповещения о манипуляциях.

Участники мероприятия договорились о будущем сотрудничестве и проведении совместных информационно-образовательных мероприятий для молодого поколения бадминтонистов.

"Благодарна участникам за плодотворную дискуссию и готовность продолжать совместную работу в этом направлении. Сегодня Национальная платформа последовательно воплощает положения Маколинской конвенции против манипулирования спортивными соревнованиями, и такие события – замечательный инструмент для превращения идей в реальные шаги по очистке украинского спорта и поддержки спортивной этики", – говорит начальница управления международного сотрудничества и европейской интеграции Минмолодьспорта и председатель "Национальной платформы добропорядочности спорта" Наталья Радчук.

Межведомственная рабочая группа "Национальная платформа добропорядочности спорта" – консультативно-совещательный орган Минмолодежьспорта из представителей НОК Украины, Национальной полиции, НАПК, КРАИЛ, УАФ и гемблинговых операторов.

В прошлом году партнером платформы стала компания FAVBET. Компания обеспечивает поддержку мероприятиям платформы, а также участвует в обмене информацией о подозрительных матчах и результатах.

В течение 2023 года при содействии FAVBET прошла встреча специалистов платформы с представителями федераций по игровым видам спорта, а также первое совместное событие с Федерацией хоккея Украины. Ее посвятили презентации антикоррупционных наработок, а также утверждению плана мероприятий по продвижению принципов добропорядочности спорта в 2024 году.

FAVBET – один из крупнейших спонсоров национального спорта. Компания является партнером Федерации хоккея Украины и Федерации баскетбола Украины, а также ряда футбольных клубов, спонсирует талантливых спортсменов, а также поддерживает развитие детского спорта через благотворительный фонд Favbet Foundation.

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