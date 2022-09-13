Суперник України втратив головну зірку і капітана з Ліверпуля перед матчами Ліги націй
12:51 - Читать на русском
Збірна Шотландії зазнала вагомої втрати перед вересневим циклом в рамках Ліги націй.
Головний тренер британців Стів Кларк оголосив заявку, до якої увійшли 25 гравців.
В очі відразу кидається відсутність капітана Ендрю Робертсона. Захисник Ліверпуля зазнав травми, через яку пропустить весь міжнародний цикл. Також він не допоможе своєму клубу в нинішньому матчі Ліги чемпіонів проти Аякса.
Нагадаємо, у вересні збірна Шотландії проведе три поєдинки Ліги націй – двічі зустрінеться з Україною (21 і 27-го), а між тим втиснеться домашня гра проти ірландців (24-го).
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