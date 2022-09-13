Головний тренер британців Стів Кларк оголосив заявку, до якої увійшли 25 гравців.

В очі відразу кидається відсутність капітана Ендрю Робертсона. Захисник Ліверпуля зазнав травми, через яку пропустить весь міжнародний цикл. Також він не допоможе своєму клубу в нинішньому матчі Ліги чемпіонів проти Аякса.

Нагадаємо, у вересні збірна Шотландії проведе три поєдинки Ліги націй – двічі зустрінеться з Україною (21 і 27-го), а між тим втиснеться домашня гра проти ірландців (24-го).

Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА