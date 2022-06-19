Похоже, россияне начинают все сильнее фантазировать, что их футболисты кому-нибудь нужны.

Несколько дней оккупантская пресса разгоняла слухи, что бывший форвард Зенита Артём Дзюба готовится перейти в Фенербахче на правах свободного агента. Он даже вроде бы даже полетел в Стамбул, чтобы завершить переход.

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В погоне за эксклюзивом одно из российских изданий разоблачило безосновательность подобных фантазий. Спортивный директор "желтых канареек" Марио Бранко решительно возразил, что Дзюба может оказаться в команде. "Дзюба близок к переходу в Фенербахче? Мы не ведем переговоры ни с ним, ни с другим нападающим", – заявил функционер.

Напомним, турецкий клуб станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч противостояния киевлян из Фенербахче состоится 19 июля. Украинская команда будет номинальным хозяином.

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