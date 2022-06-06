ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных соревнованиях как минимум до конца сезона. В последний раз их сборная проводила матч еще в ноябре прошлого года.

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Теперь на России в лучших традициях пропагандистской машины начали придумывать себе товарищеские поединки, чтобы сделать изоляцию иллюзорной в глазах граждан своей страны. Следовательно, российские СМИ распространили информацию, что в сентябре команда проведет два товарищеских поединка.

Назвали только одного соперника, что и стало проблемой. Россияне нафантазировали, что сыграют с Ираном, но тот оперативно открестился от таких перспектив. Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана Джамаат Мохамад в Twitter разоблачил российский фейк. "Вопрос проведения матча сборной Ирана и России не стоял и не стоит на повестке дня. Информация неправдива", – написал чиновник.

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