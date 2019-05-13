Соломон: Фонсека легко мог бы возглавить один из топ-клубов мира

Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал о работе под руководством Паулу Фонсеки.

"Паулу Фонсека знает, что каждый футболист должен делать на поле и пытается максимально подробно донести свои мысли до игрока. Каждое действие или задумка тщательно продуманы и отрабатываются. Мне нравится работать под его руководством. Думаю, он очень хороший и сильный тренер, который делает большую работу в Шахтере.

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Он больше делает ставку на работу с мячом. Пытается найти взаимодействие в игре между флангами. Мне нравится стиль, похожий на тики-таку. Считаю, даже при нем вингеры должны брать на себя игру и заострять за счет техники и дриблинга. В Шахтере раз подобный стиль, и мне он очень импонирует. Чувствую себя комфортно при такой игре.

Не знаю, в каком именно из клубов Фонсеке было бы комфортно, но я уверен, что Паулу легко мог бы возглавить один из топ-клубов мира. У него большой багаж знаний", – поделился Соломон в интервью

Footboom.

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