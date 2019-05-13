Соломон: Фонсека легко міг би очолити один із топ-клубів світу

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон розповів про роботу під керівництвом Паулу Фонсеки.

"Паулу Фонсека знає, що кожен футболіст повинен робити на полі і намагається максимально детально донести свої думки до гравця. Кожна дія або задумка ретельно продумані і відпрацьовуються. Мені подобається працювати під його керівництвом. Думаю, він дуже хороший і сильний тренер, який робить велику роботу в Шахтарі.

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Він більше робить ставку на роботу з м'ячем. Намагається знайти взаємодію в грі між флангами. Мені подобається стиль, схожий на тікі-таку. Вважаю, навіть при ньому вінгери повинні брати на себе гру і загострювати за рахунок техніки і дриблінгу. У Шахтарі якраз подібний стиль, і мені він дуже імпонує. Відчуваю себе комфортно при такій грі.

Не знаю, в якому саме з клубів Фонсеці було б комфортно, проте я впевнений, що Паулу легко міг би очолити один з топ-клубів світу. У нього великий багаж знань", – поділився Соломон в інтерв'ю Footboom.

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