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"Сонячний день з моїм татком": зірка Барселони зализує рани в обіймах сексапільної фітнес-тренера

18:48 1432 Читать на русском
"Сонячний день з моїм татком": зірка Барселони зализує рани в обіймах сексапільної фітнес-тренера
Соня підкорила "Короля"

Хавбек Барселони Артуро Відаль віднайшов спокій в обіймах колумбійської моделі Соні Ісази.

Ефектна латиноамериканська пара з'явилась на публіці лише декілька днів тому, однак чилійські ЗМІ наполягають, що 33-річний футболіст пішов до Соні ще в січні, щойно розлучившись зі своєю колишньою дружиною Марією Терезою.

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Ісаза вже встигла перебратись у каталонський маєток Відаля, похизувавшись у мережі спільним фото зі своїм зірковим бойфрендом: "Сонячний день з моїм татком".

На батьківщині Соня тривалий час працювала фітнес-моделлю та визнавалась однією з найкрасивіших жінок Колумбії. Зараз м'язиcта брюнетка допомагає Відалю зализувати рани після болючої поразки у фіналі Кубка Іспанії.

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Día de ️ con mi papasito!!️

Допис, поширений Sonia Isaza (@niaisazaoficial)

Moments

Допис, поширений Sonia Isaza (@niaisazaoficial)

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Іспанія Дівчата футболістів Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона
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