Соль: С конца июня я снова игрок Динамо
Форвард киевлян Фран Соль, выступающий в Тенерифе на правах аренды, рассказал о своем будущем.
"Общаюсь ли я с Динамо? Да, коммуникация никуда не исчезла. Мне звонили люди с Динамо. Говорят, что довольны тем, как я провожу этот сезон, продолжают наблюдать за мной.
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Намеки на то, что я хотел бы остаться в Тенерифе? С 30 июня я снова игрок Динамо Киев. Посмотрим, что будет дальше", – резюмировал Соль в интервью Sport Arena.
Напомним, киевляне приобрели воспитанника мадридского Реала в начале 2019-го, но на сезон 2020/21 отдали его в аренду в Тенерифе. В Испании Фран Соль провел 36 поединков, в которых успел отметиться девятью голами и двумя ассистами.
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