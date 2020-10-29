Соль отличился дебютным голом в составе Тенерифе – за Динамо так эффектно не забивал
Нападающий Тенерифе Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, впервые забил после возвращения на родину.
Испанец отличился перед перерывом, воспользовавшись неуверенной игрой соперника.
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После введения мяча ударом от ворот одноклубник Соля выиграл верховую борьбу и выбил его на половину поля соперника. Фран выиграл скоростной забег у защитника и точным ударом из-за пределов штрафной попал в ближний угол. Добавим, что в составе Динамо Соль отмечался исключительно из пределов штрафной.
Напомним, испанец вернулся на родину и на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать за Тенерифе. Клуб из Канарских островов играет во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. Нападающий уже успел дебютировать за новый клуб с победы.
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