Нападающий Тенерифе Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, впервые забил после возвращения на родину.

Испанец отличился перед перерывом, воспользовавшись неуверенной игрой соперника.

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После введения мяча ударом от ворот одноклубник Соля выиграл верховую борьбу и выбил его на половину поля соперника. Фран выиграл скоростной забег у защитника и точным ударом из-за пределов штрафной попал в ближний угол. Добавим, что в составе Динамо Соль отмечался исключительно из пределов штрафной.

Напомним, испанец вернулся на родину и на правах аренды до конца текущего сезона будет выступать за Тенерифе. Клуб из Канарских островов играет во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде. Нападающий уже успел дебютировать за новый клуб с победы.

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