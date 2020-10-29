Соль відзначився дебютним голом у складі Тенеріфе – за Динамо так ефектно не забивав
Нападник Тенеріфе Фран Соль, права на якого належать київському Динамо, вперше забив після повернення на батьківщину.
Іспанець відзначився перед перервою, скориставшись невпевненою грою суперника.
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Після введення м'яча ударом від воріт одноклубник Соля виграв верхову боротьбу та вибив його на половину поля суперника. Фран виграв швидкісний забіг у захисника та точним ударом з-за меж карного поцілив у ближній кут. Додамо, що у складі Динамо Соль відзначався виключно з меж штрафного майданчика.
Нагадаємо, іспанець повернувся на батьківщину і на правах оренди до кінця поточного сезону виступатиме за Тенеріфе. Клуб із Канарських островів грає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії – Сегунді. Нападник вже встиг дебютувати за новий клуб з перемоги.
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