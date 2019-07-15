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Соболь вдруге відзначився асистом у товариському матчі за Брюгге

21:18 586 Читать на русском
Соболь вдруге відзначився асистом у товариському матчі за Брюгге
Едуард Соболь / фото із соцмереж

Едуард Соболь продовжує відзначатися результативними діями у складі бельгійської команди.

Сьогодні, 15 липня, Соболь з'явився у стартовому складі Брюгге на товариський матч проти Сент-Жіллуа.

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На 36-й хвилині 24-річний українець віддав результативний пас на Соф'яна Амрабата, який зробив рахунок 3:1 на користь Брюгге.

Відзначимо. що це вже друга результативна дія Соболя після переходу в Брюгге. У попередньому матчі проти АЗ він також зробив результативну передачу.

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