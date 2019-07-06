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Моуринью посоветовал Соболя для Брюгге

10:31 26 Читати українською
Моуринью посоветовал Соболя для Брюгге
Жозе Моуринью / соцсети

Известный тренер Жозе Моуринью дал совет Брюгге подписать защитника Эдуарда Соболя.

Вице-чемпион Бельгии Брюгге подписал украинского защитника Эдуарда Соболя. Как сообщает HLN, клуб очень тщательно отнесся к выбору левого латераля и консультировался с известными наставниками.

Соболь прокомментировал переход в Брюгге

Сейчас безработный Жозе Моуринью, который отклонил предложение китайского Гуанчжоу Эвергранд, порекомендовал украинского футболиста. Вместе с Юнайтед "Особенный" противостоял Заре с Соболем в составе в Лиге Европы, и его поразила игра Эдуарда.

Перед переездом в Бельгию защитник выступал на правах аренды за Славию и Яблонец.

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Теги
Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Жозе Моуринью Жозе Моуринью Бельгия Украинцы за рубежом
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