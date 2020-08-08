Соболь с Брюгге начали сезон провалом в родных стенах

Чемпионат Бельгии, 1 тур

Брюгге – Шарлеруа – 0:1

Гол: Мориока, 78

В гости к "черно-синим" приехал бронзовый призер прошлого чемпионата – Шарлеруа. Брюгге имел несколько опасных моментов в начале поединка, к атакам активно подключался и Соболь. Однажды украинец мощно приложился издали, однако не хватило точности. Позже Шарлеруа отодвинул игру от своих ворот, сохранив ничью до перерыва.

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Похожая картина сформировалась и во второй половине. Брюгге не смог реализовать свои возможности, зато сопернику хватило чуть ли не первого серьезного удара. Мехеле обрезался в центре поля, выведя японца Мориоку на рандеву с голкипером – 0:1. Оставалось играть почти 20 минут (рефери щедро добавил время), но Брюгге все же пришлось мириться с поражением в родных стенах.

Эдуард Соболь попал в протокол только желтой карточкой, а после пропущенного мяча игрока сборной Украины заменили.

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