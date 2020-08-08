Соболь з Брюгге розпочали сезон провалом в рідних стінах

Чемпіонат Бельгії, 1 тур

Брюгге – Шарлеруа – 0:1

Гол: Моріока, 78

В гості до "чорно-синіх" приїхав бронзовий призер минулого чемпіонату – Шарлеруа. Брюгге мав кілька небезпечних моментів на початку поєдинку, до атак активно підключався і Соболь. Одного разу українець потужно приклався здалеку, однак забракло влучності. Згодом Шарлеруа відсунув гру від своїх воріт, зберігши нічию до перерви.

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Схожа картина сформувалася й у другій половині. Брюгге не зміг реалізувати свої нагоди, натомість супернику вистачило ледь не першого серйозного удару. Мехеле обрізався в центрі поля, вивівши японця Моріоку на рандеву з голкіпером – 0:1. Залишалося грати майже 20 хвилин (рефері щедро додав час), але Брюгге все ж довелося миритися з поразкою в рідних стінах.

Едуард Соболь потрапив до протоколу лише жовтою карткою, а після пропущеного м'яча гравця збірної України замінили.

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