toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
МАУРИЦИО САРРИ ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ

Яремчук стал жертвой ошибки в больнице – известна судьба украинца в стартовом матче сезона, – СМИ

17:54 - Читати українською
Яремчук стал жертвой ошибки в больнице – известна судьба украинца в стартовом матче сезона, – СМИ
Роман Яремчук / Твиттер Гента

Нападающий Гента Роман Яремчук имел лишние поводы для волнения из-за якобы обнаруженного у него коронавируса.

Форвард сборной Украины здоровый и готовится к матчу 1 тура Лиги Жупиле против Сент-Трюйдена, который состоится завтра (9 августа), информирует footballhub.

Гент представил новую форму – Яремчук снялся в эффектной видеопрезентации

Во вторник (4 августа) Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, однако результат вызвал сомнения. Нападающий Гента сдал повторные анализы, которые показали, что в больнице допустили ошибку, и с Романом все хорошо. Теперь 24-летний игрок может спокойно готовиться к первому матчу в новом сезоне.

Напомним, в прошлой кампании Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006

blog_ava
Роналду дублем не удержал Ювентус в Лиге чемпионов – Лион выстрадал четвертьфинал
00:19
14800
Теги
коронавирус Гент Гент Бельгия Роман Роман Яремчук Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
Бавария
22:00
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?