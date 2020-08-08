Яремчук стал жертвой ошибки в больнице – известна судьба украинца в стартовом матче сезона, – СМИ

Нападающий Гента Роман Яремчук имел лишние поводы для волнения из-за якобы обнаруженного у него коронавируса.

Форвард сборной Украины здоровый и готовится к матчу 1 тура Лиги Жупиле против Сент-Трюйдена, который состоится завтра (9 августа), информирует footballhub.

Гент представил новую форму – Яремчук снялся в эффектной видеопрезентации

Во вторник (4 августа) Яремчук сдал положительный тест на коронавирус, однако результат вызвал сомнения. Нападающий Гента сдал повторные анализы, которые показали, что в больнице допустили ошибку, и с Романом все хорошо. Теперь 24-летний игрок может спокойно готовиться к первому матчу в новом сезоне.

Напомним, в прошлой кампании Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006