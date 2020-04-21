Соболь рассказал, как Брюгге готовится к решению о судьбе чемпионата Бельгии

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь в ожидании вердикта бельгийской федерации относительно вариантов завершения сезона.

"В каком режиме проходит работа в Брюгге? Тренируемся на базе группами по пять человек. Приезжаем в определенное время, чтобы сильно не контактировать с другими ребятами.

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Выполняем в основном беговую работу. Однако, тренировки – это хорошо, но соревновательного ритма явно не хватает. В Бельгии с оптимизмом смотрят на то, чтобы доиграть чемпионат, но, насколько я знаю, окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу", – сказал Соболь в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в чемпионате Бельгии намерены досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Чемпионство планируют присудить Брюгге, за который выступает Эдуард Соболь. А вот Гент Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун получит серебряные медали.

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