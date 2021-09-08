"Для нас нет разницы, официальная игра или товарищеская. Результат в этом матче важен и для тренера, и для всех футболистов.

Соучек признался, в чем игроки сборной Чехии черпают мотивацию на спарринг с Украиной

Всегда хочется выходить и прежде всего добиваться положительного результата, а к этому результату еще и подвести хорошую игру", – цитирует Соболя сайт ТК Футбол.

К слову, товарищеский матч Чехия – Украина состоится уже сегодня, 8 сентября. Стартовый свисток на Доосан Арене в Пльзене прозвучит в 21:45. В своих группах отбора обе команды занимают второе место, но рискуют его потерять, поскольку конкуренты сыграли меньше матчей.

Чехия – Украина: анонс товарищеского матча