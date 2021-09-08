"Для нас немає різниці, офіційна гра чи товариська. Результат в цьому матчі важливий і для тренера, і для всіх футболістів.

Соучек зізнався, звідки гравці збірної Чехії черпають мотивацію на спаринг з Україною

Завжди хочеться виходити та передусім досягати позитивного результату, а до цього результату ще й підвести хорошу гру", – цитує Соболя сайт ТК Футбол.

До слова, товариський матч Чехія – Україна відбудеться вже сьогодні, 8 вересня. Стартовий свисток на Доосан Арені в Пльзені пролунає о 21:45. У своїх групах відбору обидві команди посідають друге місце, але ризикують його втратити, оскільки конкуренти зіграли менше матчів.

Чехія – Україна: анонс товариського матчу