Соболь эффектным ударом принес победу Брюгге над ПСВ в товарищеском матче

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь помог своему клубу одолеть ПСВ в рамках товарищеского матча.

Товарищеские матчи

ПСВ – Брюгге – 1:2

Голы: Доан, 79 – Воссен, 51, Соболь, 73

Брюгге Соболя оказался сильнее ПСВ в товарищеской игре. Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине Воссен открыл счет в матче. А на 73-й минуте Соболь эффектно удвоил преимущество: после подачи с углового защитники вынесли мяч прямо на ногу Эдуарду. Голландцы отыграли один гол благодаря усилиям Доана, но на большее не смогли.

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