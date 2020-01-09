toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Соболь эффектным ударом принес победу Брюгге над ПСВ в товарищеском матче

9 января 19:04 179 Читати українською
Соболь эффектным ударом принес победу Брюгге над ПСВ в товарищеском матче
Эдуард Соболь / фото: ФК Брюгге

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь помог своему клубу одолеть ПСВ в рамках товарищеского матча.

Товарищеские матчи

ПСВ – Брюгге – 1:2

Голы: Доан, 79 – Воссен, 51, Соболь, 73

Брюгге Соболя оказался сильнее ПСВ в товарищеской игре. Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине Воссен открыл счет в матче. А на 73-й минуте Соболь эффектно удвоил преимущество: после подачи с углового защитники вынесли мяч прямо на ногу Эдуарду. Голландцы отыграли один гол благодаря усилиям Доана, но на большее не смогли.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2623
Теги
Товарищеские матчи Бельгия Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
6
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук