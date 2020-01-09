Соболь ефектним ударом приніс перемогу Брюгге над ПСВ у товариському матчі

Захисник Брюгге та збірної України Едуард Соболь допоміг своєму клубу здолати ПСВ в рамках товариського матчу.

Товариські матчі

ПСВ – Брюгге – 1:2

Голи: Доан, 79 – Воссен, 51, Соболь, 73

Брюгге Соболя виявився сильнішим за ПСВ у товариській грі. Перший тайм пройшов без голів, а от у другій половині Воссен відкрив рахунок в матчі. А на 73-й хвилині Соболь ефектно подвоїв перевагу: після подачі з кутового захисники винесли м'яч прямо на ногу Едуарду. Нідерландці відіграли один гол завдяки зусиллям Доана, але на більше не спромоглися.

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