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Соболь ефектним ударом приніс перемогу Брюгге над ПСВ у товариському матчі

19:00 204 Читать на русском
Соболь ефектним ударом приніс перемогу Брюгге над ПСВ у товариському матчі
Едуард Соболь / фото: ФК Брюгге

Захисник Брюгге та збірної України Едуард Соболь допоміг своєму клубу здолати ПСВ в рамках товариського матчу.

Товариські матчі

ПСВ – Брюгге – 1:2

Голи: Доан, 79 – Воссен, 51, Соболь, 73

Брюгге Соболя виявився сильнішим за ПСВ у товариській грі. Перший тайм пройшов без голів, а от у другій половині Воссен відкрив рахунок в матчі. А на 73-й хвилині Соболь ефектно подвоїв перевагу: після подачі з кутового захисники винесли м'яч прямо на ногу Едуарду. Нідерландці відіграли один гол завдяки зусиллям Доана, але на більше не спромоглися.

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Теги
Брюгге Брюгге Бельгія Товариські матчі Едуард Соболь Едуард Соболь
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