Болельщики национальной команды могут выдохнуть – главному тренеру не придется делать экстренную замену.

Защитники Эдуард Соболь и Александр Тымчик, а также полузащитник Виктор Цыганков вернулись к тренировкам в общей группе сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Оба игрока Динамо ранее работали индивидуально – сообщалось, что у Цыганкова было небольшое повреждение паховой мышцы. В свою очередь Соболь успешно прошел все медицинские обследования и может приступить к полноценным тренировкам.

Напомним, все трое пропустили спарринг сборной Украины против Северной Ирландии (1:0). Следующий товарищеский матч команда Андрея Шевченко проведет 7 июня в Харькове против Кипра.

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